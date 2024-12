Saud, che siparietto in diretta con l'ufficio stampa: "Vai vai"

È senza dubbio l'uomo della serata allo stadio Olimpico. Saud non solo ha segnato il primo gol con la Roma e provocato anche l'espulsione del portiere del Braga, ma con il suo sorriso e la sua voglia di creare occasioni è stato il beniamino dell'Olimpico. Inevitabile che la palma del migliore in campo andasse a lui. Saud, però, amatissimo sui social (basta vedere i tifosi arabi impazziti questa sera), non è a suo agio con giornalisti e telecamere e non voleva farsi intervistare da Sky. Lo hanno convinto prima il ds Ghisolfi poi Gianni Castaldi, ufficio stampa della Roma. È suo il labiale intercettato dalle telecamere: "Vai, vai", si vede mentre col sorriso quasi spinge Saud a prendersi la giusta gloria.