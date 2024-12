Kumbulla: "L'Infortunio alla Roma il mio momento peggiore. Su Bove..."

Dalla Spagna Marash Kumbulla torna a parlare della sua esperienza alla Roma . In estate l'albanese è stato girato in prestito dai giallorossi all' Espanyol , con cui si è reso protagonista di un ottimo avvio di stagione . Le recenti prestazioni del difensore 24enne hanno attirato le attenzioni della stampa spagnola.

La rottura del crociato e il messaggio per Bove

Durante un'intervista a Sport, il difensore ha parlato della sua crescita in Serie A, commentando anche l'infortunio al ginocchio capitatogli a maggio del 2023 contro il Milan: "In Serie A ci sono molto difensori di qualità e ho imparato molto da loro - ha spiegato Kumbulla -. La conoscenza della tattica appresa in Italia mi sta aiutando molto anche in Spagna. L'infortunio al ginocchio ai tempi della Roma è stato il momento peggiore della mia carriera, ma con l'aiuto della mia famiglia e di uno psicologo tutto è andato per il meglio. Ora mi sento completamente recuperato e ho smesso di pensarci". L'intervista si è poi si è poi spostata su Bove, suo compagno ai tempi della Roma: "Quando ho saputo di Edo non è stato facile per me, siamo grandi amici. Ho parlato con la sua famiglia perché lui è in ospedale e mi hanno detto che sta migliorando. Gli mando un grande abbraccio da qui".