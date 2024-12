Ranieri e la frase urlata ai giocatori a Trigoria: "Fate vedere..."

Curia maniacale dei dettagli, dialogo costante con la squadra. Claudio Ranieri è il solito esempio di professionalità in ogni singolo allenamento. A documentarlo, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, nel giorno successivo alla vittoria per 3-0 in Europa League contro il Braga, il dettaglio che emerge dal video social con cui la Roma ha offerto ai propri tifosi una panoramica sulle attività in campo della squadra giallorossa in vista della trasferta in programma domenica 15 dicembre (ore 18) contro il Como.