Roma, la strategia per il mercato e il nuovo allenatore: nomi e ipotesi

Le ipotesi

Tra le possibilità più ghiotte sul mercato c’è Giacomo Raspadori, che per duttilità (meno per caratteristiche fisiche) corrisponde all’identikit dell’attaccante richiesto da Ranieri. Serve un giocatore che possa sostituire Dovbyk ma anche Dybala senza costringere la Roma a effettuare un forte investimento al buio. Il Napoli potrebbe lasciarlo partire in prestito, facilitando un’operazione rilancio conveniente per tutti. In fondo la Roma in campionato non potrà verosimilmente competere per l’alta classifica, intralciando i piani ambiziosi di Antonio Conte. In aggiunta la Roma sta sondando diversi esterni destri - l’exploit di Abdulhamid non ha cambiato i programmi - e anche un difensore centrale che allunghi a cinque il contingente di specialisti adatti a giocare a tre: da questo punto di vista, come era capitato a tutti i predecessori da Fonseca in poi, Ranieri ha compreso che il sistema di gioco non cambierà.