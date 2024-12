Roma, Saud inedito: "Mi alzo alle 5 per pregare. E quel gruppo Whatsapp..."

Accolto a Roma con diffidenza dai tifosi, Saud Abdulhamid si sta trasformando da oggetto misterioso in calciatore apprezzato, a forza di buone prestazioni e, soprattutto, grazie al primo gol in maglia giallorossa, segnato giovedì contro il Braga in Europa League. L'esterno destro saudita si è raccontato in esclusiva al canale Youtube di Kora Break, testata sportiva specializzata sul calcio arabo: "L'arrivo in Serie A è stato un grande passo per me, è un campionato importante, una nuova esperienza, tifosi diversi - le parole di Abdulhamid - so che non giocherò dall'inizio le partite, ma l'occasione può capitare con il tempo. Posso giocare 10 o 20 minuti e dare il mio contributo per aiutare la squadra. Questo è ciò in cui mi sto focalizzando ogni giorno: lavorare duro durante gli allenamenti. Qualche volta, quando finisco la seduta di allenamento con la squadra, vado in palestra. Devo essere all'altezza della scelta che ho fatto, ma ovviamente non è un processo facile in un campionato europeo".