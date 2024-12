Ranieri diretta dopo Como-Roma: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

COMO - Continua il tabù trasferta per la Roma. Dopo le vittorie contro Lecce e Braga, la squadra di Ranieri cade nel finale a Como . Una sconfitta che brucia e che evidenzia i tanti problemi che il tecnico deve ancora risolvere. Ecco le parole di Ranieri al termine della sfida contro i lombardi.

21:00

Ranieri: "Dovbyk non sta al 100%, ma..."

Il tecnico spiega: "Dovbyk non sta al 100%, ma avevamo messo tante palle nel primo tempo dove non c'era nessuno. Poi, El Shaarawy aveva preso due botta al piede. Mi ero convinto a metterlo, ma è cambiata la partita".

20:45

Ranieri: "Dovevamo avere la stessa voglia del Como"

L'allenatore continua: "Stanchezza? Può essere, ma dovevamo avere la stessa voglia. Serviva essere decisi e determinati e seguire l'arbitro dato che non si sapeva quando era fallo per noi o per loro. Era cambiata la partita e dovevamo fare di più".

20:30

Ranieri: "Nel secondo tempo è cambiata la partita"

Il tecnico giallorosso a Sky: "Buon primo tempo, forse un po' lenti. Nel secondo è cambiato tutto, hanno avuto più voglia di vincere. Abbiamo fato un errore nel primo gol che non si può commettere. Ma il Como ha meritato, non abbiamo creato tanto nel secondo".

20:15

Parla Ranieri, le dichiarazioni dopo Como-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i lombardi.

20:00

Como-Roma finisce 2-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Fabregas. La Roma ha perso 2-0 a Como.

Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia, Como