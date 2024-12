Friedkin furiosi, la Roma adesso è sotto esame: a gennaio sarà rivoluzione!

COMO - Primo: è stata una partita inaccettabile. Secondo: ci dobbiamo preparare a una rivoluzione già nel mercato di gennaio, perché alcuni calciatori andranno via non possedendo i requisiti di mentalità chiesti dalla Roma. Terzo: pieno sostegno a Claudio Ranieri. I Friedkin, che conoscono bene il cinema, sono esplosi davanti alla tv dopo aver visto l'attrice Keira Knightley esultare per i gol del Como. Le vittorie contro Lecce e Braga li avevano illusi. La verità sul lago è stata invece diversa. Insopportabile, alla luce degli investimenti effettuati e di due allenatori già sostituiti.

Roma, arriva l’ottava sconfitta Ranieri stesso è molto amareggiato, dietro alle parole cavalleresche e ai sorrisi di circostanza. Non si aspettava di inciampare. Non stavolta e non così. Serviva una vittoria per restituire un po’ di senso al campionato, invece l’ottava sconfitta spinge la Roma di nuovo sul bordo della zona retrocessione. Il suo bilancio in campionato è di 3 punti in 4 partite, proprio come De Rossi. È evidente che non sia lui, terzo allenatore della stagione, il principale colpevole. Però Ranieri è come l'alpinista che si arrampica per due livelli per poi essere ricacciato al piano base dal maltempo. «Dobbiamo reagire - tuona - sono convinto che ci rifaremo. Queste sconfitte devono servirci da lezione. Il Como ha dimostrato più voglia di portare a casa la partita di noi e c’è riuscito con merito».

Roma, un atteggiamento inspiegabile È complicato tuttavia spiegare una stagione così orribile. Ranieri è arrivato da un mese e preferisce evitare frasi troppo severe: «È prematuro dire che questa squadra non abbia un atteggiamento giusto. Io vedo anzi che lavorano tutti bene. Però commettiamo tanti errori. Il primo tempo, anche se giocato a ritmi lenti, è stato a favore nostro. Il secondo invece è stato tutto del Como, che ha cambiato idea di gioco e ci ha messo in difficoltà. Mi è dispiaciuto solo vedere la squadra che non reagiva. L’ho detto a chi entrava: occhio, la partita è cambiata, dobbiamo abbandonare il fioretto e usare la sciabola. Purtroppo però arrivavamo sempre secondi sui palloni, eravamo poco concentrati. E nel calcio i dettagli determinano un risultato: perché abbiamo messo un centrocampista invece di un difensore sul loro attaccante (era Pisilli sull’uomo assist Cutrone, ndi) in occasione del gol?». Qui Ranieri si lascia sfuggire una considerazione che svela la sottovalutazione dell’avversario: «Non l’avremmo mai fatto se dall’altra parte avessimo incontrato Lukaku o Vlahovic. Non va bene».

Roma, anche Dybala non brilla Stavolta Dybala non ha funzionato da centravanti. Ma la Roma è andata molto peggio quando è entrato Dovbyk: «Artem non è a posto fisicamente. Un attaccante come lui deve stare bene per poter esprimere le sue qualità atletiche, nella profondità e in area di rigore. L’ho fatto entrare dopo l’intervallo perché El Shaarawy zoppicava dopo un colpo subito e perché nel primo tempo non eravamo riusciti a segnare nonostante i tanti cross. Purtroppo nel secondo tempo di cross non ne abbiamo fatti più... Diamo tempo a questo ragazzo, ci darà delle soddisfazioni». Malissimo anche Le Fée («A volte ha giocato a uno o due tocchi come avevo chiesto, altre volte meno»), in attesa dei rinforzi che possono arrivare a gennaio: «Se ci sarà l’opportunità di migliorare la squadra, e ci dev’essere, non ci tireremo indietro».

