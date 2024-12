Clamoroso: l'agente di Dybala vola in Turchia a trattare con il Galatasaray

Il Galatasaray, da tempo, ha messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini . Ma la notizia delle ultime ore, con tanto di foto, che arriva da Istanbul è che in realtà il club turco sta facendo di tutto per prendere Paulo Dybala . Il suo agente, Carlos Novel, nelle ultime ore è andato in Turchia per incontrare il consiglio direttivo del Galatasaray e poi, dal box presidenziale, ha assistito alla sfida vinta 4-3 con il Trabzonspor. La stampa turca ha mostrato anche le immagini e si è detta sicura: "Paulo ci sta pensando". Ma è davvero così?

Dybala e la Roma, come stanno le cose

Per prima cosa va detto che Dybala, in teoria, è molto vicino al rinnovo automatico con la Roma. Gli mancano una manciata di partite da 45' (il conto preciso non si può fare, dipende dalle coppe) e poi scatterà il prolungamento fino al 2026. A cifre importantissime: quasi 8 milioni, premi compresi, a stagione. La Roma non ha mai chiamato né lui né il suo staff per spalmare l'ingaggio e questo è un fatto. L'altro fatto è che Novel è volato a Istanbul ad ascoltare l'offerta del Galatasaray. La sensazione è che se il club giallorosso lo liberasse gratis, o a fronte di un indennizzo minimo, Paulo potrebbe davvero prendere in considerazione l'offerta. Anche perché in Turchia giocano molti ex calciatori della Serie A e il campionato non è, per i giocatori, come quello arabo, ad esempio. In più il Gala gli garantirebbe uno stipendio ricchissimo che, a oltre 31 anni, non è un dettaglio. Adesso, secondo "Sports Digitale" l'intermediario George Gardi (già regista degli affari Osimhen, Zaniolo e Icardi) incontrerà la Roma per cercare di chiudere in fretta l'affare.