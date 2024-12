Balzaretti torna alla Roma: il ruolo e quando inizierà

Balzaretti, dall'Udinese al ritorno alle origini con la Roma

Balzaretti si occuperà, dunque, di seguire, monitorare e relazionare sui giocatori della Roma in prestito. Per l'ex terzino scatta il conto alla rovescia per iniziare la seconda esperienza da dirigente del club capitolino. Balzaretti aveva già ricoperto il ruolo di responsabile dei giocatori in prestito alla Roma dal 13 agosto 2015 al 30 giugno 2019. Lo scorso 12 giugno si era invece conclusa la sua esperienza da direttore tecnico dell'Udinese.