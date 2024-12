Roma, allarme per Koné e fuori anche Hummels: i piani di Ranieri

Ne restano fuori quattro, per forza: lo squalificato Mancini, che in Coppa Italia potrebbe giocare solo la semifinale di ritorno e la finale, più tre indisponibili. «Non sono convocati Cristante, Hummels e Koné» ha annunciato Ranieri. Nessuna sorpresa, in realtà, perché Cristante non è ancora guarito dalla distorsione alla caviglia riportata contro l’Atalanta, Hummels ha trascorso a letto con l’influenza il trentaseiesimo compleanno e Koné ha sofferto un fastidio muscolare che già ne aveva messo a rischio la partecipazione alla trasferta di Como: al Sinigaglia è rimasto in campo dall’inizio alla fine con una vistosa fasciatura nera sulla coscia sinistra e per questo è stato molto limitato negli slanci e nelle rincorse. La speranza della Roma è riaverlo in buone condizioni domenica, quando all’Olimpico arriverà il Parma per un altro surreale scontro diretto di bassa classifica.



Roma, spazio al turnover: dubbio tra i pali

Per il resto è gestione, che tiene conto dell’importanza dell’evento ma anche della necessità di tenere a riposo i giocatori acciaccati. Tipo Dybala, che in queste ore è distratto anche dal mercato, e soprattutto Dovbyk, del quale Ranieri ha parlato alla vigilia: «Un giocatore di quella stazza non può trovare le condizioni ideali in una settimana e per di più allenandosi poco come tutti. Ma è un campione e ce lo farà vedere, ne sono convinto». La sensazione è che la Roma possa cominciare ancora con Dybala falso nove. Shomurodov comunque è pronto. L’altro dubbio è tra i pali. Potrebbe riposare Svilar, furibondo dopo la sconfitta di Como, per concedere l’esordio italiano a Mathew Ryan, il portiere australiano arrivato in estate a parametro zero dopo l’esperienza all’Az Alkmaar. Curiosamente si tratta del prossimo avversario che la Roma affronterà in Europa League. Se valgono i precedenti gestionali di Ranieri, lo scorso anno a Cagliari in Coppa Italia giocò sempre il secondo portiere Radunovic. Ma la verità sulla decisione, anche in considerazione del momento delicato, emergerà in giornata.



Ranieri conta sui rientri. E il pubblico...