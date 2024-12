Dybala al Galatasaray: il parere di Oriana e il feeling con Roma

ROMA - Dopo la Juventus la Roma è diventata la squadra per cui Paulo Dybala ha giocato di più (ad oggi 95 partite) e segnato di più (35 reti). Non possono essere, però, i freddi numeri a raccontare cosa l'argentino abbia significato per i tifosi e cosa Roma abbia significato per lui. Se ancora adesso Dybala fatica a mettere la parola fine al suo legame con questa città e questa squadra è solo per il grande, grandissimo affetto che i romanisti hanno nei suoi confronti. Ricambiati. Se Paulo, per essere più chiari, fatica a vedersi con un'altra maglia addosso è perché prima di lasciare la Roma vorrebbe (voleva?) una cosa: vincere.

Dybala, il grande rimpianto

Le lacrime sono il filo conduttore: quelle versate da tanta gente, soprattutto i più piccoli, la sera della presentazione al Colosseo quadrato, il 26 luglio 2022, quando, con la Conference appena vinta, Mou in panchina e lui in campo tutto sembrava possibile. Quelle di Budapest, perché non era solo «football», come invece pensava il «signor Matic». E quelle di questa estate quando Dybala ha lasciato sul piatto i milioni arabi per darsi ancora una possibilità a Roma e nella Roma. Stavolta l'epilogo appare, oggettivamente, diverso: perché il calcio turco non è così distante da quello italiano e perché questa stagione somiglia a un calvario. E allora forse, nonostante l'amore, i ragazzini che fanno la DybalaMask, le migliaia di magliette vendute e i fantastici numeri sui social, meglio dirsi addio. Stringendosi la mano e con tanti rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Qualcosa, però, Dybala è stato. Anzi: è stato molto.

Roma, il posto del cuore

Un biglietto aereo per la felicità, solo andata senza ritorno: aveva vinto dodici trofei a Torino, voleva il tredicesimo a Roma. C'era quasi riuscito nella notte di Budapest. Prima dell’incubo Taylor, le sue lacrime erano e resteranno sempre quelle di qualsiasi romanista. È stato il punto più alto della Roma degli ultimi vent'anni, quel gol contro il Siviglia. Non era più una questione di marketing, di presentazione stile Hollywood con i droni, di pantaloni eleganti e maglia da gioco. Non era più il personaggio mediatico che voleva portare la Roma in un'altra dimensione, ma il ragazzino che dall'Argentina sognava di conquistare la città vista da bambino nei film. Ci è riuscito: qui ha fatto la proposta di matrimonio alla moglie, ha cambiato due ville e lasciato in eredità la medaglia di campione del Mondo.

Dybala è ancora oggi il numero 21 della Roma anche se non è mai stato solo questo. È stato ed è la maglia di tutti i bambini, la giocata improvvisa, il gol, il dribbling, gli assist, la luce. È stato anche un fisico troppo fragile e, forse, uno stipendio troppo alto da digerire. Soprattutto quando le cose non vanno bene. E allora stavolta l'addio potrebbe sembrare più concreto che mai. E magari farà un po' meno male rispetto all'estate. Perché a volte, quando ci si è amati tanto, si deve solo trovare il coraggio di dire basta.