Ghisolfi su Dybala: "Ascolteremo le offerte". E sul mercato della Roma...

Dopo la sconfitta contro il Como, la Roma torna in campo. Lo farà all'Olimpico, in Coppa Italia, contro la Sampdoria . Prima della partita, il direttore sportivo della squadra giallorossa Ghisolfi ha parlato dei microfoni di Sport Mediaset: " La Roma è consapevole di non poter essere quella vista a Como , la partita di stasera è molto importante per noi, vogliamo giocare con grande intensità e aggressività che a Como non abbiamo visto".

Roma, Ghisolfi sul mercato e il nuovo allenatore

Quindi, Ghisolfi ha parlato del calciomercato, e soprattutto del tema relativo a Dybala, in seguito alla visita del suo agente a Istanbul: "Rivoluzione a gennaio? Vogliamo migliorare la squadra in 2-3 posizioni ma come ha detto Ranieri non vogliamo fare qualcosa solo per farlo ma vogliamo migliorare. Per quanto riguarda Dybala, è l'inizio del mercato, conosciamo la sua importanza e il suo amore per la Roma, se qualcosa arriva ascolteremo. Per il momento nessun contatto con altri club". Mentre, sul nuovo allenatore: "Non faremo annuncio per Capodanno ma non vogliamo aspettare sei mesi, ci prenderemo il tempo per fare una cosa certa, poi guardiamo tutti, sia profili italiani che non italiani ma la conoscenza della Serie A sarà un fattore determinante per questa scelta".