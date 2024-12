Roma, per Pellegrini il campionato peggiore. Ma Ranieri pensa a lui per il Parma

N elle ultime sei partite ha giocato solo una volta titolare. Nelle ultime tre dei tre precedenti allenatori (Mourinho, De Rossi, Juric) è sempre andato in panchina. Alla fine di un 2024 pieno di dispiaceri, Lorenzo Pellegrini spera in una nuova possibilità domenica contro il Parma. Mercoledì, sorridendo con partecipazione mentre i compagni crivellavano la Sampdoria, ha raggiunto nell’anonimato il traguardo delle 300 presenze con la Roma. Domenica conta di festeggiare degnamente contro il Parma, anche per farsi un bel regalo di Natale. A gennaio poi, con il mercato aperto, valuterà il futuro insieme alla società: prima che Dybala entrasse nelle grazie del Galatasaray, anche lui aveva ricevuto segnali di interesse dalla Turchia dove il mediatore fiorentino George Gardi, cresciuto all’ombra del potente Pini Zahavi, sta portando tanti calciatori del campionato italiano. Se arriveranno proposte interessanti, Pellegrini e la Roma le esamineranno con attenzione. Mai come stavolta, l’incertezza regna sovrana a Trigoria. Così vogliono i Friedkin, nuovi padroni dell’Everton.



Ranieri e la gestione di Pellegrini

Ranieri può aiutarlo a scegliere con il cuore, accantonando i propositi di addio che erano stati ventilati già dopo l’esonero di De Rossi, quando Lina Souloukou l’aveva tagliato fuori dalla riunione consultiva con i giocatori più importanti. Se riconquisterà una centralità tecnica, a dispetto di qualche fischio che si è sentito anche in occasione della partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, Pellegrini fermerà sul nascere ogni trattativa. Viceversa darà mandato all’entourage di cercare una soluzione, come capitò ad Alessandro Florenzi nel gennaio del 2020 quando era fresco di nomina a capitano: escluso da Fonseca, contestato dai tifosi, Florenzi decise di andare al Valencia in prestito e non tornò più a Trigoria. «Lorenzo non è una riserva - ha chiarito Ranieri cercando di spegnere un caso ormai acclarato - è un giocatore importante per la Roma. Detto ciò io lo utilizzo quando penso sia giusto farlo».



Pellegrini tra precarietà e professionalità