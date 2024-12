Ranieri diretta conferenza prima di Roma-Parma: segui LIVE

Claudio Ranieri in conferenza a Trigoria a due giorni da Roma-Parma. Il tecnico giallorosso, in vista della sfida di domenica alle 14.30, incontra i giornalisti: dalla possibile trattativa con il Galatasaray per Dybala alle condizioni di Koné, Hummels e Cristante, fino al momento di Pellegrini, tanti gli argomenti che saranno affrontati dal tecnico. Di seguito la cronaca in tempo reale della conferenza.

13:07

Ranieri: "A gennaio solo gente da Roma"

"Uno capisce i leader solo vedendoli in campo. Tu sei leader perché lo sei per i compagni, io cerco carattere e determinazione da tutti, è un bagaglio che noi uomini abbiamo e non abbiamo, se uno non ce l'ha non ce l'ha. A Roma vogliamo giocatori da Roma, non sarà facile, a gennaio sarà ancora più dura che in estate. Cerchiamo i ragazzi che siano anche il futuro, cercheremo di fare il meglio per la Roma

13:04

Ranieri: "Hummels e Paredes due monumenti per me"

"N'Dicka sul centrosinistra si sente più a suo agio, l'ho voluto rimettere lì e non bloccato centralmente". Ranieri risponde anche su Hummels e Paredes: "Sono imprescindibili, due monumenti

13:03

Ranieri: "Il secondo tempo di Como uno shock"

Ranieri: "Il secondo tempo di Como mi ha choccato, non voglio vedere più una cosa così. Dovremo essere attenti a prime e secondo palle, loro giocano benissimo in verticale"

13:02

+++ Iniziata la conferenza di Ranieri +++

Iniziata la conferenza di Ranieri: "Guarderò l'Everton anche con altri occhi, anche se non ne abbiamo parlato"

12:50

Roma-Parma, attese quasi 60mila persone

Nonostante il brutto momento in campionato, e prezzi non proprio popolari, domenica all'Olimpico sono attese quasi 60mila persone. Tantissime, per l'ultima partita dell'anno in casa. La prossima sarà il derby del 5 gennaio

12:49

Ranieri, tra poco la conferenza

Alle 13 via alla conferenza di Claudio Ranieri. L'allenatore della Roma, da tempo, è solito parlare a due giorni dalla partita e non il giorno prima

12:26

Ranieri in conferenza, Juric intanto tratta la rescissione

Juric tratta la rescissione con la Roma: leggi qui tutti i dettagli e leggi quanto può risparmiare la Roma

12:05

Ranieri e le possibili risposte sui Friedkin

Tra i temi che saranno affrontati ci potrebbe essere anche il rapporto con la proprietà ora che i Friedkin sono ufficialmente proprietari dell'Everton

LEGGI QUI I DETTAGLI

12:03

Alle 13 la conferenza di Ranieri

Alle 13 via alla conferenza di Ranieri prima di Roma-Parma

Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini, Roma