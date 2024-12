Dybala in tv, la frase dell'inviata sul rinnovo scatena i social: "Non gli abbiamo potuto chiedere..."

Sui social se lo sono chiesti in tanti, all'Olimpico anche: come mai non è stata fatta una domanda sul futuro a Paulo Dybala, grande protagonista di Roma-Parma 5-0? L'argentino ha sbloccato la partita su calcio di rigore e hai firmato la doppietta nella ripresa dopo il gol di Saelemaekers e prima di quelli di Paredes (altro rigore) e Dovbyk. Al fischio finale si è presentato davanti ai microfoni di Dazn insieme a Saelemaekers, ma prima che la sua intervista fosse lanciata l'inviata di Dazn, Giusy Meloni, ha precisato: "Ci sarebbe piaciuto chiedere proprio a Paulo Dybala qualcosa in più sul suo futuro, per motivi di regolamento non abbiamo potuto".