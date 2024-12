La Roma fa gruppo prima di Natale: tutti alla festa di matrimonio di Mancini, chi c'era

Saranno giorni importanti, quelli della Roma di Ranieri, divisa tra il Milan domenica prossima e il derby del 5 gennaio. Meglio, allora, rilassarsi un po' prima del tour del force: ieri sera gran parte della squadra è andata alla festa di Gianluca Mancini e della moglie Elisa che hanno festeggiato 5 anni di matrimonio. Un party in grande stile, organizzato dalla wedding planner Silvia Slitti, in un locale della capitale: aperitivo, cena e balli per tutti. Compreso Leonardo Spinazzola, arrivato da Napoli. La Roma era presente quasi al gran completo: Dybala e Oriana, Paredes, Angelino, Soulé ed El Shaarawy con le mogli e ovviamente Pellegrini e Cristante, anche loro con signore, legatissimi a Mancini. Una serata per un centinaio di amici, molti dei quali conosciuti in questi anni romani, ma senza esagerare: la Roma è tornata in campo stamattina, poi tutti liberi per il Natale da trascorrere in famiglia. Farlo dopo una bella serata di squadra, con lo spirito giusto, può aiutare Ranieri a preparare dieci giorni di fuoco.