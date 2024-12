Roma, il Natale di Dybala con la famiglia, Paredes e Angeliño

ROMA - Il suo Natale sarà tutto all’insegna della famiglia. È il primo da marito e non potrebbe essere diversamente: nella villa di Casal Palocco ci saranno amici, parenti suoi e parenti di Oriana Sabatini, la moglie. Non mancheranno gli amici Paredes e Angelino, anche loro raggiunti dai familiari, e non mancheranno gli amati cani di casa. Un Natale in grande, trascorso con chi adesso Paulo vive ogni giorno al Fulvio Bernardini: la famiglia Paredes, poi gli Angeliño, ci sarà probabilmente anche una coppia di amici argentini che sbarcherà nella Capitale per trascorrere le feste con lui e Oriana e vivere l’atmosfera natalizia nella Citta Eterna. Albero, un po’ di cucina italiana e un po’ sudamericana, allenamento il 26, riposo assoluto oggi. Ritmi lenti, un po’ come quelli che Paulo ha raccontato nella promessa di matrimonio pubblicata qualche giorno fa. Dybala parla di clessidra e di tempo che scorre lentamente in un’epoca in cui tutto va veloce ed è proprio di questo che ha bisogno: fermarsi, riflettere, respirare. Il futuro lo attende, tra il calcio che lo chiama (dove?) e la voglia di allargare la famiglia. I regali sono già sotto l’albero, qualche giorno fa Oriana, la sorella e i genitori sono andati in centro a fare shopping, Paulo ha provveduto un po’ on line un po’ con il fidato assistente Mariano. Il più importante spera di farlo a se stesso e a tutti i romanisti a Milano quando rivedrà l’amico - fratello - Alvaro Morata. Ha fatto di tutto per portarlo a Roma due anni fa, ma questa è un’altra vita. E pure un’altra storia.