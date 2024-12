La Roma chiama i suoi tifosi, allenamento a porte aperte prima del derby: i dettagli

Un giorno con i tifosi. La Roma cerca il rilancio nel 2025 dopo un avvio di stagione turbolento. I tifosi all'Olimpico dall'arrivo di Ranieri hanno sempre sostenuto la squadra, e sono arrivate tante belle vittorie. Il problema però restano le trasferte dove i giallorossi non hanno mai vinto in questa stagione. L'ultima uscita in casa del Como è stata pesante. Adesso c'è da affrontare la trasferta a San Siro contro il Milan. Poi la prima sfida del 2025 è il derby con la Lazio. Ranieri vuole far sentire ai giocatori il calore del pubblico, ecco perché ha deciso di regalare ai tifosi un allenamento a porte aperte per Capodanno.