Roma, Ranieri ha le idee chiare: pronta la formazione per il Milan

ROMA - Nel gioco dei paragoni con i grandi film hollywoodiani, tanto con i Friedkin siamo sempre in tema, il titolo in casa Roma adesso potrebbe benissimo essere “Ranieri’s Eleven - fate il vostro gioco”. Togliete George Clooney e metteteci il tecnico di San Saba, poi scambiate tutti i grandi attori del celebre film e inseriteci la formazione che ha giocato dal primo al novantunesimo minuto contro il Parma e avrete il vostro “Ocean’s Eleven” a tinte giallorosse. Ecco gli undici di Ranieri, ecco la squadra scelta dal tecnico per ripartire a tutti gli effetti e per risollevare la Roma. Zero cambi contro il Parma, da Svilar fino a Dovbyk tutti sono rimasti in campo per prendere sempre più fiducia e sintonia per prepararsi alla sfida di San Siro. Gli applausi dell’Olimpico hanno certificato la riuscita dell’esperimento, Ranieri ha trovato certezze dai suoi undici e per la prima volta in Serie A dal 2012 la Roma non ha effettuato neanche una sostituzione: "Non ho fatto cambi perché i giocatori stavano interpretando bene la partita, senza cali di tensione. Ho pensato di non fare stravolgimenti, facendo disputare tutta la partita a chi l’ha iniziata". Chiaro, è impossibile dire dopo una partita, ma soprattutto dopo il tanto riscaldamento a bordocampo effettuato dalla panchina, che adesso le gerarchie sono cambiate e che questa è la squadra su cui punterà tra Milan e derby, motivo delle prove generali fino all’ultimo secondo della sfida col Parma. Ma è anche inevitabile vista la prestazione della formazione e quel 5-0 che finalmente ha riportato entusiasmo in un Olimpico sold out e che ha applaudito il gruppo a fine partita.