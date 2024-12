Ranieri diretta conferenza prima di Milan-Roma: segui LIVE

Sono giorni di fuoco quelli che attendono la Roma: domenica il Milan a San Siro, il 5 gennaio il derby contro la Lazio, in mezzo l'allenamento aperto del primo gennaio per i tifosi. Di tutto questo ha parlato oggi Claudio Ranieri, alle 13 in conferenza stampa a Trigoria. Di seguito la cronaca delle sue parole in tempo reale con un titolo che spicca su tutti: se dipendesse da lui gli imprescindibili Hummels, Paredes e Dybala resterebbero a Roma anche il prossimo anno.

13:53

13:34

Ranieri analizza così il Milan

"Il Milan, se analizziamo i giocatori uno per uno, ha un organico di grande qualità, con elementi fortissimi e particolari. Credo che sia fondamentale per tutta la squadra, nel momento in cui si perde la palla, mantenere la massima attenzione. Il Milan è una squadra che, sul proprio campo, incassa pochissimi gol: mi sembra sia la seconda migliore in questa statistica, subito dopo il Bologna. Noi, invece, siamo tra le squadre che segnano meno in trasferta. Per questo, dovremo fare una partita eccezionale".

13:12

Ranieri torna a parlare dei cambi mancati contro il Parma

"Tante volte si fanno dei cambi anche in base a quello che fa l'avversario, con il Parma spingevano tutti, giocavano bene, non mi sembrava doveroso fare dei cambi. Tutto qua"

13:11

Il futuro di Saelemaekers, risponde Ranieri

"Si è ambientato benissimo, vogliamo tenerlo anche in base a quello che succederà con Abraham"

13:10

Ranieri sul rendimento di Svilar

"Svilar sa che può iniziare l'azione da dietro ma può anche rinviare lungo, lascio a lui la scelta, cerco di dare delle nozioni ma poi sta a loro interpretare in base alla loro esperienza".

13:09

"Mi auguro che Pellegrini resti, ma deve essere contento anche lui"

"Pellegrini gode della mia fiducia, mi auguro resti, però deve essere contento anche lui, se arriveranno offerte le valuteremo come per tutti"

13:08

Ranieri: "Mi occupo di aspetti tecnico sportivi, non del Ceo"

"Non sono coinvolto sul Ceo, non entro in questi meandri, io entro solo sull'aspetto tecnico-sportivo"

13:07

Ranieri: "Faremo una buona gara"

"Sono convinto che faremo una buona gara, diamo tutto e poi vediamo. I piccoli particolari fanno i risultati"

13:06

Ranieri secco: "Vorrei Paredes, Dybala e Hummels anche il prossimo anno"

Risposta secca di Claudio Ranieri: "Se vorrei Hummels, Paredes e Dybala anche il prossimo anno? Secco: sì".