Ranieri, la risposta secca su Dybala, Hummels e Paredes lascia tutti senza parole

La domanda la fa in conferenza il cronista del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che chiede a Claudio Ranieri se vorrebbe il prossimo anno a Roma Dybala, Paredes e Hummels. I tre sono in scadenza (con situazioni contrattuali differenti) e ovviamente il loro futuro è in bilico. Ranieri ascolta la domanda poi risponde: "Sì". Silenzio in sala stampa. Il tecnico aggiunge: "Così, secco: sì, non giriamoci tanto intorno". E poi scoppia a ridere. Della serie: vi ho detto già che sono imprescindibili, ho spiegato che a Como abbiamo patito l'assenza di Hummels e Paredes, Dybala lo faccio giocare sempre, cosa altro devo aggiungere?