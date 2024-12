Roma, i pilastri di Ranieri e cinque situazioni piene di dubbi

Pellegrini triste e smarrito: il capitano è in bilico

Smarrito dentro alle sue fragilità, Lorenzo Pellegrini rischia seriamente di passare alla storia come un capitano anonimo. Non ai livelli di Florenzi, che durò solo sei mesi con la fascia per poi essere ceduto al Valencia a gennaio, ma quasi. E comunque l’ipotesi di un addio traumatico, in pieno inverno, non è affatto campata in aria. Il Napoli gli ha fatto sapere di essere interessato a prenderlo, se la Roma sarà disposta a liberarlo a condizioni ragionevoli. Ranieri, come si è capito leggendo tra le righe, non farà le barricate davanti alla partenza di Pellegrini, che ha bocciato proprio dopo il primo tempo giocato allo stadio Maradona: da allora gli ha concesso solo una vetrina da titolare, ricambiato dal gol contro il Braga, in mezzo a sette esclusioni. Lorenzo da parte sua pensa di lasciare la Roma da mesi: dall’esonero di De Rossi, più esattamente.