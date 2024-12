Convocati Roma, Ranieri porta a Milano quattro portieri: il motivo

ROMA - Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per Milan-Roma, gara in programma domani a San Siro. Manca il nome di Cristante, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia, ma il dato curioso riguarda i portieri. L'allenatore, infatti, ha deciso di chiamare quattro estremi difensori: si tratta di Svilar (il titolarissimo), Ryan (la riserva), Marin (il terzo portiere brasiliano) e De Marzi (jolly della Primavera che tra i baby si sta alternando con Marin). Il motivo va ricercato nel problema al tendine che ha avuto Ryan. Quindi, per sicurezza, Ranieri ha aggiunto De Marzi, portiere italiano nato negli Stati Uniti nel 2007 che festeggia la prima convocazione tra i grandi.