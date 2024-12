Dove vedere Milan-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro si chiude la domenica della diciottesima giornata di Serie A. Paulo Fonseca affronta il suo passato: il suo Milan ospita la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi vogliono dare continuità al successo per 5-0 contro il Parma e continuare la scalata in classifica. Allo stesso modo, i rossoneri vogliono ottenere un altro successo, dopo quello ottenuto in trasferta con il Verona.