Ranieri dopo Milan-Roma: interviste in tv e conferenza stampa, rivivi la diretta

MILANO - Il tabù in trasferta resta, ma questa volta le luci sono più forti delle ombre. La Roma esce con un pareggio da San Siro dopo aver provato fino all'ultimo a conquistare la vittoria. Al gol iniziale di Reijnders, Dybala risponde dopo sette minuti. Poi tante occasioni non concretizzate. Ecco le parole di Ranieri al termine della sfida contro i rossoneri.

23:50

Ranieri: "Il derby? Complimenti alla Lazio per il campionato"

L'allenatore conclude: "Il derby di domenica prossima? Adesso recuperiamo le energie spese. Complimenti alla Lazio per il campionato. Ma il derby esce da qualunque concetto".

23:35

Ranieri: "Dybala? Quando è così in forma..."

Il tecnico spiega: "Dyabala si sta allenando con continuità e quando è in questo stato di forma è bello pagare il biglietto per vederlo".

23:20

Ranieri: "Gara vibrante e pareggio giusto"

L'allenatore continua: "Tutto quello che hanno fatto loro nel primo tempo, lo abbiamo fatto noi nel secondo. E' stata una partita bella, vibrante. Entrambe le squadre hanno provato a vincere. Un pareggio giusto, che ha fatto anche divertire".

23:10

Ranieri: "Ecco perché ho fatto i due cambi al 45'"

Il tecnico interviene a Dazn: "Ho sostituito Hummels e Koné per paura della seconda ammonizione, non volevo restare in dieci".

23:00

Parla Ranieri, le dichiarazioni dopo Milan-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i rossoneri.

22:45

Milan-Roma finisce 1-1

È appena terminata la sfida tra la squadra di Ranieri e quella di Fonseca. La Roma ha pareggiato a San Siro.

Stadio San Siro, Milano