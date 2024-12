Ranieri, la battuta in diretta a Menez fa ridere tutti: "Quando avevi voglia..."

MILANO - Complici i microfoni di Dazn, Claudio Ranieri e Jeremy Menez si sono incrociati, dopo tanti anni, prima di Milan-Roma a San Siro. L'allenatore giallorosso, impegnato nell'intervista pre-gara, è stato protagonista di una breve e divertente chiacchierata davanti alle telecamere con l'ex attaccante francese, che stasera fa il commentatore per Dazn e in passato (dal 2009 e al 2011) è stato allenato da Ranieri proprio nella Roma. "È stato un giocatore eccellente. Quando aveva voglia di giocare era veramente un calciatore in più", ha poi detto con schiettezza il tecnico giallorosso, ricordando il talento di Menez in campo. Il 37enne francese, ridendo, ha confermato: "Eh... il problema è che non avevo voglia".