Cristante, visita in Svizzera dal professore dei Friedkin: i dettagli

MILANO - Ieri sera era in tribuna a San Siro a tifare Roma contro il Milan, prima però Bryan Cristante è volato in Svizzera, a St Moritz, dal professor Georg Ahlbaumer, medico di fiducia dei Friedkin . Il motivo? Il problema alla caviglia che lo tiene fuori da un mese e cioè dalla partita contro l' Atalanta del 2 dicembre. Il centrocampista aveva riportato una distorsione, sembrava si dovesse fermare per un paio di settimane poi, dopo qualche test in campo, il nuovo stop, con interessamento dei legamenti.

Cristante, come sta e quando può tornare in campo con la Roma

Ranieri, in conferenza, ha spiegato sabato scorso la situazione: "Ho letto che ci sono state delle critiche verso i nostri dottori, ma voglio spezzare una lancia in loro favore: hanno fatto né più né quello che il referto radiologico ci aveva detto. Abbiamo subito rimproverato chi si doveva rimproverare e siamo corsi ai ripari”. Come? Con una nuova strategia conservativa propedeutica al ritorno in campo previsto, ad ora, nella seconda metà di gennaio. Ma si valuterà giorno per giorno.