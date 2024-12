De Rossi, la battuta in tv su Totti è esilarante: "Può fare anche il leone..."

Daniele De Rossi ha ricevuto il Tapiro d'Oro dall'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Steffelli. L'ex allenatore della Roma ha detto la verità sull’esonero avvenuto a inizio campionato. Dopo la battuta iniziale ("E dai il Tapiro a me? Sono fuori da mesi, non credo di essere il destinatario giusto..."), c'è stato spazio anche per una battuta divertente sul suo amico e suo ex capitano, Francesco Totti.