Roma, Dovbyk non si allena al Tre Fontane: le sue condizioni verso il derby

Nessun allarme, ma la giusta precauzione considerando che tra quattro giorni c'è il derby. Artem Dovbyk non si è allenato con i compagni nell'allenamento aperto al Tre Fontane e ha fatto solo palestra. Normale gestione, filtra da Trigoria, anche se naturalmente in questa settimana così delicata ogni situazione va valutata con attenzione. Anche perché la Roma ha giocato domenica a Milano, lunedì non si è allenata, ieri invece seduta mattutina con lavoro in campo solo per chi non ha giocato 90', o non ha giocato proprio, al Meazza contro il Milan.