Derby Roma-Lazio, Olimpico strapieno: quali biglietti sono rimasti

Sale la febbre per il derby tra Roma e Lazio, con la sfida in programma domenica 5 gennaio ma lo Stadio Olimpico che è già andato quasi soldout. C'è tantissima attesa per la sfida tra Ranieri e Baroni, attesa e sentita tantissimo dalle squadre e dai rispettivi tifosi. E rimangono ormai pochissime opzioni per poter seguire allo stadio questi derby.