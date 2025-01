Ranieri diretta prima del derby Roma-Lazio: segui la conferenza LIVE

Sale la febbre per il derby tra Roma e Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. E mentre l'Olimpico è già strapieno, c'è attesa per le parole dei tecnici delle due squadre. Oggi in conferenza stampa ci sarà Claudio Ranieri, che presenterà la sfida rispondendo alle domande dei giornalisti dalla sala stampa di Trigoria. Segui tutte le parole in diretta.