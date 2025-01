Ranieri, siparietto in sala stampa: "Qua so' diventati tutti Masterchef"

Cinque derby su cinque vinti in carriera, ma Ranieri non vuole prendersi nessun merito. Arriva in sala stampa quasi senza voce: "Ma è perché sono super raffreddato". Non ha dovuto urlare più del solito, la squadra sapeva benissimo cosa fare nel derby, soprattutto nel primo tempo. Il tecnico della Roma ha regalato una notte magica ai tifosi, una notte che può cambiare una stagione, ma la scena la lascia ai giocatori: “Non ci sono segreti - dice in conferenza stampa - lo dico onestamente. Il merito è solo dei giocatori. Qui adesso so’ diventati tutti Masterchef, ma se non c’hai la materia prima”.