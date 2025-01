Ranieri, la bella frase a Baroni dopo il derby pizzicata dalla tv: "Mi dispiace..."

ROMA - Claudio Ranieri e quell’atteggiamento da signore del calcio che non perde mai. Al termine del derby tra Roma-Lazio il tecnico giallorosso ha intercettato Marco Baroni. Una frase pizzicata dalle telecamere in campo non è passata inosservata: Sir Claudio ha detto al collega che gli dispiaceva per la rissa finale. In effetti un derby duro, ma comunque corretto, era filato dritto fino al finale. Poi la rissa con l’intervento anche delle panchine. Ranieri anche nel post partita a Dazn ha rimarcato il concetto: “Mi spiace perché la partita era filata via bella e tranquilla e scene come quelle viste nel finale non mi piacciono, andavano evitate”. Una giusta condanna per uno spettacolo non proprio bellissimo da vedere.