Cobolli scatenato: lo sfottò social dopo il derby Roma-Lazio è virale

ROMA - Non si placa l'euforia dei tifosi romanisti dopo la vittoria di ieri, domenica 5 gennaio, nel derby con la Lazio. Il 2-0 per la squadra di Ranieri, firmato Pellegrini e Saelemaekers, ha esaltato e non poco il tennista azzurro Flavio Cobolli, noto tifoso giallorosso.