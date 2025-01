Mercato Roma e Milan, dopo i gol di Saelemaekers e Abraham cosa può succedere

Saelemaekers segna il gol nel derby di Roma, Tammy Abraham quello pesantissimo nel derby di Milano a Riyad. Inevitabile la domanda: e adesso che succede? Già perché il mercato è aperto ed è logico che si parli del riscatto dei due giocatori (a giugno). Va ricordato che il belga alla Roma e l'inglese al Milan sono in prestito secco. Questo perché in estate, quando si era trovata la formula giusta (scambio e 5-6 milioni alla Roma) il Milan si è tirato indietro per non accollarsi definitivamente l'ingaggio oneroso di Tammy da più di cinque milioni a stagione. Quindi, per non far saltare, tutto, prestito secco e via. Con Abraham che per poter partire con questa formula ha pure rinnovato . Il problema qual è, quindi? Il problema è che Saelemaekers a Trigoria si sta rivalutando, Abraham a Milano no. Ora con Conceiçao e dopo il gol che ha regalato al Milan la Supercoppa le cose potrebbero cambiare, ma non è detto.