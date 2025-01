Divieto di trasferte per tifosi Roma e Lazio dopo il derby: la richiesta del Casms

ROMA - Divieto di seguire la propria squadra nelle prossime trasferte per i tifosi Roma e Lazio (a Bologna il 12 gennaio e a Udine il 26 per i giallorossi; a Verona il 19 gennaio e a Cagliari il 3 febbraio per i biancocelesti). Queste, dopo i disordini registrati prima e dopo l'ultimo derby della Capitale , sono le determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive in seguito ai disordini avvenuti prima e dopo l'ultimo derby della Capitale.

Il Casms chiede il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Lazio: i dettagli

Linee di indirizzo, quelle del Casms, volte a per scongiurare turbative di ordine pubblico e già recepite dal Prefetto di Bologna che ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi della Roma, in vista della partita di domenica. Il divieto di vendita dei biglietti riguarda tutti i residenti nella regione Lazio e i biglietti già venduti saranno annullati. Provvedimento analogo per la partita di basket, in programma sempre domenica, fra Virtus Bologna e Napoli: in questo caso non potranno acquistare i biglietti i residenti in Campania.