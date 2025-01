Svilar, il futuro è a Roma: "Ho grandi ambizioni, spero di restare a lungo"

Svilar ha chiuso la porta anche al derby, ormai è un punto fermo della Roma. Il portiere ha parlato dell'emozione vissuta domenica all'Olimpico in un'intervista a Sky Sport 24: "Il derby porta entusiasmo ma non dobbiamo esagerare - dice Svilar - siamo felici di aver vinto ma alla fine andiamo avanti. Andiamo a Bologna per vincere e portare i punti a casa che è fondamentale per noi in questo momento". La Roma deve risolvere il problema delle trasferte, in questa stagione non ha ancora mai vinto: "Non so se c’è un motivo, ma è chiaro che la spinta dell’Olimpico ci dà qualcosa in più, siamo felici di aver vinto il derby per noi ma soprattutto per i tifosi, era fantastica l’atmosfera. Ma dobbiamo fare lo stesso lavoro in trasferta, secondo me inizieremo a fare meglio".