Ranieri e Conceiçao, se il fattore umano spazza via la costruzione dal basso

Ranieri fa 5 su 5

5 gennaio: la Roma guidata dal quarto allenatore alternatosi sulla sua panchina nel 2024, molto sfavorita dal pronostico affronta la Lazio, molto favorita dal pronostico per via del brillante avvio stagionale che le consente di avere 15 punti in più rispetto ai rivali nel derby. Vince la Roma e, fra i migliori in campo, risultano: il capitano, da settimane bersaglio delle critiche e degli insulti di una parte de suoi stessi sostenitori al punto di meditare di andarsene; l'argentino campione del mondo, secondo il mercato talvolta pencolante fra partire o restare, eppure capace di fare la differenza; il veterano tedesco che campione del mondo lo è stato nove anni prima dell'argentino e ancora si domanda perché il, terzo allenatore non lo facesse mai giocare. Tutti e tre i giocatori sono stati letteralmente rigenerati dal quarto allenatore nominato nel 2024, campione del mondo di bravura e di saggezza nonché uomo derby per eccellenza avendone vinti 5 su 5. Ma quando gli chiedono il suo segreto, risponde con la metafora culinaria che lo rende ancora più impareggiabile: "Non c'è nessun segreto, senza giocatori dove vai? È come per il cuoco: sono diventati tutti MasterChef, ma se non hai la materia prima che ti inventi?".

Concetti ribaditi nella splendida intervista esclusiva di Ivan Zazzaroni a Ranieri, in edicola oggi con il Corriere dello Sport, parte seconda. "Il mio calcio libero" è il manifesto del calcio di Sir Claudio, liberato dalle gabbie mentali.

Conceiçao nella storia

6 gennaio: a Riyad il Milan, molto sfavorito dal pronostico, ribalta l'Inter campione d'Italia, molto favorita dal pronostico, passa da 0-2 a 3-2 all'ultimo respiro, conquista l'ottava Supercoppa della sua storia. Soltanto il 3 gennaio, lo stesso Milan aveva ribaltato la Juve, eliminandola in semifinale. Soltanto il 30 dicembre, in panchina si era seduto un signore, portoghese come il predecessore, che alla guida del Porto aveva allineato 11 titoli. Il signore entra come un razzo nella storia di uno fra i club più prestigiosi del mondo: in 125 anni di storia, mai nessuno prima di lui aveva vinto un trofeo in due partite e questo è pure il trofeo numero 50. Dopo avere sfasciato una tv durante l'intervallo affinché i suoi capissero quanto fosse arrabbiato per il gol preso allo scadere del primo tempo; dopo avere pianto, riso, ballato, fumato il sigaro nel celebrare la vittoria pazzesca, il Supereroe ha commentato: "La squadra ha carattere, è riuscita alla fine a vincere le partite contro due grandi squadre. All'intervallo l'allenatore deve cambiare certe cose, mi pagano per questo. Se il Milan vuole tornare grande, deve avere fame e coraggio. Il calcio è una cosa semplice: vince chi corre, attacca e segna un gol più degli avversari".

Il football non è MasterChef

Ossigeno purissimo nel calcio intossicato dalle costruzioni dal basso; le catene di destra e di sinistra; i braccetti (aargh!): le transizioni, che altro non sono i momenti in cui una squadra perde il possesso del pallone e l'altra lo guadagna; le sottopunte (da non confondersi con le doppie punte dei capelli); i castelli; le seconde palle, ex palle vaganti; i quarti e i quinti; le marcature preventive. A dare un calcio alla saga degli obbrobri tattici e lessicali, all'inizio del 2025 arrivano due allenatori a nome Claudio Ranieri e Sergio Conceiçao per ricordare a tutti che il football non è MasterChef e se non hai fame, coraggio e la mente libera, non vai da nessuna parte. Meravigliosi.