Ranieri sul mercato e Frattesi: "Cerchiamo solo gente da Roma"

Torna a parlare Claudio Ranieri : dopo il derby, in pieno mercato e prima della partita in casa del Bologna (domenica alle 18) tutte le sue parole in tempo reale dalla sala stampa di Trigoria. Di mercato l'allenatore della Roma non parla troppo: "Non dico a voi se stiamo cercando Frattesi" ma chiarisce: "Prendere tanto per prendere no, cerchiamo solo gente da Roma"

Ranieri: "E prima o poi arriverà 'sta vittoria fuori"

"Mi auguro di non sentirmi mai papà o nonno, sono un allenatore e spero sempre di avere rispetto. Se sbaglio lo faccio per una visione, perché magari penso qualcosa, ma non per altri motivi. E penso che questo si percepisca. Voi mi rispettate perché sono aperto e leale, così come la società, la squadra e i tifosi. Come mai non vinciamo fuori? Perché c'è una mentalità diversa rispetto a quello in casa? Manca qualcosa che ti fa dare quel di più. Ma noi ci siamo vicini, abbiamo fatto partite gagliarde, ogni squadra si crea delle opportunità, mancano pochi giorni alla vittoria fuori casa. E prima o poi deve arrivare 'sta vittoria"

"Speriamo di poter fare qualcosa per i tifosi"

"Mi dispiace molto che non ci siano, vediamo cosa possiamo fare per aiutare, speriamo che si possa fare qualcosa, senza promettere niente": così Ranieri sull'assenza dei tifosi a Bologna

Ranieri su Hummels e Zalewski

"Hummels? Dipende da lui, se si sente ancora di giocare, non possiamo forzarlo. Bisogna vedere la famiglia e mille cose da valutare. Zalewski? Mi auguro che resti perché io ci conto"

Ranieri sugli obiettivi del mercato

Esterno destro, difensore centrale, centrocampista e un altro attaccante: si può fare a gennaio? "Nel mercato c'è una finestra lunghissima, io non capisco perché. Facessero una settimana sola e sarebbe tutto più bello e facile. Purtroppo questo è il calcio".

"Cristante dovrebbe riprendere a correre"

"Già da domani Cristante dovrebbe riprendere a correre in campo, non ha più dolore. Quando abbiamo bisogno di qualche Primavera lo chiediamo e loro arrivano sempre subito"

Ranieri e le parole sul post derby

"Se ci fosse un calo di tensione post derby saremmo degli sciocchi. La Lazio è una grande squadra, gioca bene e lo ripeto sempre"

Il ruolo e il momento di Soulé: risponde Ranieri

"Mi piace e si applica, sa che il suo futuro sarà qui. Lui è bravo ma a me piacciono i giocatori pratici, se tocca 10 palloni devono essere 10 palloni pratici per la squadra. Lui piano piano ci arriverà perché ha tutto per riuscirci"

Pellegrini ancora titolare? La risposta di Ranieri

"Pellegrini si allena sempre da primo della classe, sabato sera farò le mie valutazioni"

Ranieri su Frattesi: la risposta (che non è una risposta)

In quale reparto c'è più bisogno? E Frattesi può essere un nome buono per la Roma: "Se ne ho parlato con Ghisolfi non lo dico, abbiamo ampia visione su tutto, noi dobbiamo trovare gente da Roma. È inutile mettere polvere ai tifosi, se sbagliamo sbagliamo io e Ghisolfi. Le Fée? Ero dispiaciuto a lasciarlo andare, gli ho detto che non ho mai potuto provarlo. Mi piaceva e molto, chi non è contento può andar via. Lui vuole giocare, come tantissimi anni fa andai via io, in B a Catanzaro. Se non lo acquistano avremo un giocatore che ha fatto sei mesi di Premiership e tornerà più maturo, se lo acquistano avremo fatto una plusvalenza"

Ranieri sul Bologna: "Ci assalteranno, siamo preparati"

"Non credo ce ne fosse bisogno, ma devo mettere in guarda la squadra come allenatore. Il Bologna non ci farà respirare, ci assalterà alla gola, è primo nel pressing e sappiamo tutto, adesso le dobbiamo mettere in pratica"

Ranieri in conferenza, la prima domanda è sul mercato e il Fairplay finanziario

La prima domanda a Ranieri è sul mercato e sulla Roma che sarà: "I problemi si affrontano uno alla volta, so che c'è un grande lavoro, ma io sono concentrato su Bologna. Non è detto che a gennaio si trovino dei giocatori da Roma, che ci diano un qualcosa di più. Prendere per prendere non faccio acquistare nessuno, poi si può sempre sbagliare, per carità. Però il calcio è bello per questo, stiamo con gli occhi aperti, ma per quanto mi riguarda io penso al Bologna"

+++ Ranieri, via alla conferenza +++

Via alla conferenza di Claudio Ranieri a Trigoria

Ranieri e la Roma, il programma verso Bologna

La Roma domani si allenerà di mattina poi nel pomeriggio la partenza per Bologna dove domenica alle 18 ci sarà la sfida alla squadra di Italiano

La Roma a Bologna senza tifosi, possibile tema per Ranieri

Trasferte vietate per i tifosi di Roma e Lazio dopo il tentativo di venire a contatto durante il derby: a Bologna, per quanto riguarda la Roma, dovevano essere in 3mila. Invece i romanisti residenti a Roma e nel Lazio non ci saranno

Frattesi-Roma, come è la situazione

Possibile che Ranieri parli anche della possibilità che la Roma riesca a portare a Trigoria Frattesi, senza dubbio il preferito per il centrocampo. QUI tutta la situazione che coinvolge anche Cristante

Ranieri, la conferenza tra Bologna e mercato

Ranieri parlerà ovviamente della partita tra Bologna e Roma ma anche di mercato e delle trattative che coinvolgono la società giallorossa

Ranieri, tra poco la conferenza

Alle 13.30 a Trigoria la conferenza di Claudio Ranieri prima di Bologna-Roma

