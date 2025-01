Cobolli chiede scusa ai tifosi della Lazio: "Non volevo mancare di rispetto"

Cobolli e le scuse ai tifosi della Lazio dopo il derby

"La parola derby a me piace molto, perché quella è un'altra passione - ha detto Cobolli ai microfoni di 'Sky Sport' -. Questa volta la Roma ha vinto e sono molto contento". Una gioia manifestata subito dopo la partita attraverso i propri profili social, con Cobolli che ha poi voluto lanciare un messaggio ai tifosi della Lazio: "Non volevo mancare di rispetto a nessun laziale - ha spiegato -, mi sono venuti un po' contro però io rispetto tutti e per me era solo una gioia che magari ho espresso male".