Roma, il complicato momento di Lorenzo Pellegrini 

Dove giocherà Pellegrini da febbraio in avanti? Da giorni me lo chiedo con una certa frequenza. Nella Roma è, per tecnica, secondo solo a Dybala.

Lorenzo è un ragazzo fin troppo sensibile e da oltre un anno non riesce a giocare con la necessaria serenità. Al di là del gol nel derby, il suo rapporto con la tifoseria sembra in parte compromesso e non si conosce il vero perché.

Pellegrini è forte di un contratto molto pesante, rinnovato quando era al massimo e le offerte non mancavano. I Friedkin non sono intenzionati ad allungarlo alle stesse condizioni, anche per questo si parla di un accordo tra Roma, che ha una gran voglia di Frattesi, e Napoli per il suo trasferimento a gennaio: se non dovesse restare, chi si assumerà la responsabilità dell’uscita?

