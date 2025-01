Ranieri e il rigore di Dovbyk: "Ho gridato Artem perché aveva preso la palla Zalewski"

22:00

21:55

Ranieri sul mercato della Roma a centrocampo

"Non la spendiamo una cifra importante, lo dico subito. Dobbiamo coprire tutto. Sono molto contento della rosa che ho a disposizione, se ci sarà da migliorare benissimo ma non è facile. Se si può migliorare dobbiamo prendere i giocatori da Roma, altrimenti è inutile tanto per prendere. Avete visto? Entrano gli altri ragazzi e sono sul pezzo, questo per me è importante".

21:31

Il bilancio di Ranieri dopo Milan, Lazio e Bologna

"Sono soddisfatto perché non guardo mai il nome dell'avversario, perché magari giochi contro Milan, Juventus ed Inter e pensi 'forse...', poi magari giochi contro una squadra non di nome e ti mette in difficoltà. Il campionato italiano, ma un po' tutti i campionati, sono affascinanti perché non bisogna far caso al nome delle squadre: sono tutte preparate e pronte per vincere. Oggi non ho visto Venezia-Inter ma mi hanno detto che è stata una gran bella partita, il Venezia ha messo in difficoltà l'Inter e l'Inter ha vinto meritatamente, ma c'è da lottare fino in fondo. La vittoria non te la regala nessuno, devi sapere che ogni squadra ha pregi e difetti, devi essere bravo a contrattaccare i difetti con i tuoi pregi e cercare di non far esaltare i loro pregi perché tutte le squadre li hanno".

21:23

Ranieri: "Sono contento dei subentrati. Sulle ripartenze..."

“Mi hanno detto che anche prima del mio arrivo si prendevano queste ripartenze ma durante gli allenamenti ci lavoriamo, però poi andiamo in campo e ci distraiamo. Quando attacchiamo andiamo avanti con troppi uomini e non resta mai nessuno dietro e questo non va bene. Eravamo in controllo in tutto e per tutto ma possiamo migliorare solo se questi errori glieli faccio notare e lo faccio. Ai ragazzi dico tutto, nel bene o nel male. Dobbiamo migliorare nella trasmissione della palla, la voglio più veloce e più verticale. La reazione mi è piaciuta, mi sono reso conto di aver bisogno di forze fresche e sono contento di quei ragazzi che sono entrati e hanno reagito e lottato su ogni palla”.

21:15

Ranieri in conferenza stampa dopo Bologna-Roma

“Contropiede subiti? È un male che stiamo cercando di migliorare, però analizzando tutta la partita la squadra mi è piaciuta. Abbiamo tenuto bene palla anche se lo abbiamo fatto in modo molto lento. A squadre come il Bologna piace venirti a pressare, ma va bene. Siamo andati vicino a far gol nel primo tempo e siamo andati vicino anche a guadagnare un calcio di rigore perché Saelemaekers è stato colpito in area di rigore ma l’arbitro lo ha reputato un colpo non forte, pazienza. Siamo andati avanti e abbiamo fatto gol, siamo andati vicino a fare il secondo ma non siamo stati pratici. Sono ripartiti senza che riuscissimo a far fallo e hanno segnato, sono stati bravi. Noi non abbiamo perso la bussola però avevamo bisogno di forze fresche per poter reagire. Sono particolarmente contento perché si stanno allenando tutti bene e oggi in campo l’hanno dimostrato entrando tutti e 5 molto decisi. Io sono contento per questi ragazzi e per la loro reazione, per me è importante lottare fino all’ultimo secondo cercando di vincere fino alla fine. Bravi noi a non mollare. Prima o poi vinceremo fuori casa”. Così Ranieri in conferenza stampa.

21:06

Italiano dopo Bologna-Roma: "Punti buttati"

20:48

Mancini dopo Bologna-Roma: "Non abbiamo mollato"

"Quando pareggi al 97' una partita senza tantissime occasioni, c'è sempre il rammarico per essere andati in vantaggio ed essere stati superati. Non abbiamo mollato e alla fine l'abbiamo ripresa. Durante la settimana abbiamo subito dimenticato il derby per preparare questa partita, che era difficile da affrontare. Ho visto una squadra concentrata su quello che c'era da fare. Abbiamo sbagliato delle letture, ma non abbiamo mollato e ci prendiamo questo punto". Così Gianluca Mancini ai microfoni di Sky Sport. "Dominguez? È giovane e forte. L'ho studiato nei video, c'è stato un bel duello con lui, com'è giusto che sia", aggiunge il difensore giallorosso.

20:38

Ranieri: "Siamo partiti con handicap ma voglia di fare bene c'è"

"Noi proviamo ogni partita a recuperare punti, siamo partiti con l'handicap ma la squadra c'è, la voglia di fare bene c'è e questo mi dà molta determinazione, cosa che cerco sempre di trasferire ai miei ragazzi".

20:34

Ranieri: "Con la Lazio bravi sulle ripartenze, oggi ci siamo ricaduti"

"Con la Lazio eravamo stati bravissimi a non prendere ripartenze, oggi ci siamo ricaduti. Dobbiamo essere più attenti sulle preventive, quando partiamo per fare gol partiamo con troppi uomini. Con tutto che ne parliamo e facciamo allenamenti, poi nel momento clou ce ne dimentichiamo".

20:32

Ranieri sul possibile rigore su Saelemaekers

"La vittoria in trasferta manca più a voi che a me, fino al 25 aprile abbiamo ancora un po' di tempo prima di compiere un anno solare. Abbiamo giocato un buon primo tempo dove avevamo creato più palle gol noi, ho visto che si sono lamentati per il rigore dato all'ultimo ma non capisco il perché. Loro l'hanno preso per un tocco con la mano, non diciamo niente sul possibile rigore del primo tempo su Saelemaekers, forse è stato colpito poco se non è subentrato il Var. Stavamo facendo il secondo gol e poi ci è sfuggita di mano, lì è stato bravo il Bologna che ha avuto 2-3 contropiedi per farci male. Lì è cambiata la partita e ho messo giocatori più freschi. Al di là del risultato, che mi fa piacere pareggiare all'ultimo secondo, sono contento perché chi è entrato è entrato con quella voglia e determinazione che mi aspettavo".

20:27

Ranieri: "Rigore? Zalewski ha preso il pallone ma io volevo Dovbyk"

"Ho urlato il nome di Dovbyk perché volevo che battesse lui il rigore, Zalewski aveva preso la palla in mano ma io volevo Artem sul dischetto. È uno dei tre rigoristi dopo Dybala e Paredes, non essendoci gli altri due è normale che lui fosse il prescelto". Così Ranieri ai microfoni di Dazn.

20:22

Ranieri sul rigore di Dovbyk

"Dovbyk ha tirato il rigore? Lui è il numero 3, mi è sembrato giusto dare a lui la responsabilità. È vero, tira poco in porta e spesso non gliela diamo in velocità ma piano piano lo coinvolgeremo sempre di più. I ragazzi ci sono, giocheremo sempre con più motivazione, questa è la mia filosofia".

20:20

Ranieri: "Contento per il pari ma non mi è piaciuto il ritmo"

"La cosa che non mi era piaciuta è che dovevamo giocare più veloci, noi siamo una squadra più briosa, avevamo partita in mano ma eravamo troppo lenti e questo era quello che voleva il Bologna. Sono contento perché abbiamo ripreso un pareggio importante ma dispiaciuto perché non voglio che la squadra giochi con questo ritmo, io voglio che la squadra arrivi con la volontà di vincere".

20:18

Ranieri dopo Bologna-Roma

"Primo tempo abbiamo tenuto sotto controllo il Bologna, si sono lamentati alla fine ma non ho capito perché: il rigore c'era per loro come per noi. Nel primo tempo il tocco su Saelemaekers è stato giudicato leggero. Ci sono stati quei 10 minuti in cui potevano fare di più ma i cambi hanno cambiato la partita, i ragazzi hanno dato tutto e io sono contento". Così Ranieri a Sky.

20:10

Rigore Bologna-Roma: la spiegazione

19:58

Conferenza Ranieri dopo Bologna-Roma

Fischio finale al Dall'Ara: la Roma agguanta il pareggio contro il Bologna all'ultimo secondo grazie a un rigore trasformato da Dovbyk. Claudio Ranieri è ora atteso in conferenza stampa per commentare la partita. Segui tutte le sue parole in tempo reale con la nostra diretta.

