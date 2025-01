Ranieri e la frase su Frattesi che dice tutto sulla trattativa: qual è il problema

La Roma vuole Davide Frattesi? Sì. Davide Frattesi vuole la Roma? Sì. L'Inter è disposta a cederlo? Sì. E allora perché non si accelera? Facile, il motivo è chiarissimo: i soldi. E Claudio Ranieri intervistato da Sky nel pre partita di Bologna - Roma lo dice chiaro e tondo: "Non c'è niente di definito, ma non si possono spendere tutti quei soldi". Quanti? L'Inter valuta Frattesi 45 milioni, 40 più bonus al massimo. Può venire incontro alla Roma sulle modalità di pagamento (prestito oneroso con obbligo di riscatto) ma da Milano filtra chiaramente come Marotta e Ausilio non vogliano scendere da tale valutazione. Proprio il presidente dell'Inter oggi ha detto: "Di natura non vogliamo cedere nessuno, poi se arriveranno delle richieste le ascolteremo. Frattesi non ha chiesto di essere ceduto". Poco dopo sono arrivate le parole di Simone Inzaghi: "Personalmente conto tantissimo su di lui. Si è detto tanto ma vedo che è pienamente dentro il progetto. Senza l'infortunio di Mkhitaryan lo avrei fatto giocare dall'inizio. Ci ha dato tante soddisfazioni, vorrebbe più spazio ma sa che la concorrenza è tanta e che noi vogliamo andare avanti con lui. Siamo contenti di averlo". Parole importanti, quelle di Inzaghi, ma che poco spostano per Frattesi: lui vorrebbe lasciare Milano e tornare alla Roma.