Roma, parole durissime di Van Basten su Rensch: "Non è bravo"

La Roma segue Devyne Rensch . La trattativa con l' Ajax è viva. Nel corso del Talk Show Ziggo Sport, non è però arrivata la benedizione al giocatore, nel mirino dei giallorossi, da parte del connazionale per Marco Van Basten . Anzi.

Van Basten: "Rensch è facilmente sostituibile"

L'ex stella del Milan non ha usato parole tenere nei confronti del terzino destro classe 2003: "Credo che Rensch sia facilmente sostituibile. Con tutto il rispetto, non è un giocatore particolarmente bravo. È un bel giocatore, ma non ha abilità calcistiche. Con la palla tra i piedi non ha idee o piani. Senza palla sbaglia sempre. È sempre pronto a commettere un errore a partita. Sembra un ragazzo amichevole, ma per il livello dell'Ajax non è all'altezza".