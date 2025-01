La Roma insiste su Frattesi: tutte le cifre dell'offerta

Hakan Çalhanoglu mette nei guai la Roma. Non in campo, ma in infermeria. Perché il quarto stop stagionale del calciatore turco sta spingendo l’Inter a ulteriori riflessioni riguardo l’interesse dei giallorossi per Davide Frattesi. Ghisolfi e il procuratore del giocatore stanno lavorando a fari spenti sull’offerta da presentare ad Ausilio, ma al tempo stesso sono consapevoli che l’emergenza di Inzaghi a centrocampo non può far altro che complicare il ritorno del venticinquenne al Fulvio Bernardini. Perché oltre a Çalhanoglu anche Mkhitaryan non dà segnali di garanzie e lo stesso armeno attualmente è fermo per una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. Fuori contro il Bologna, vedremo se recupererà per la sfida contro l’Empoli. Per il collega turco invece il discorso è più serio perché il problema coinvolge il polpaccio (risentimento al soleo della gamba destra): fuori venti giorni, salterà probabilmente anche il derby e i prossimi impegni di Champions League. Insomma, Inzaghi in questo momento è costretto a fare a meno di due dei centrocampisti titolari, e a rapporto ha Barella, Asllani, Zielinski e Frattesi. Quattro elementi per tre ruoli, quindi un solo uomo a disposizione in panchina per le naturali e inevitabili sostituzioni nel tour de force che spetta ora i nerazzurri.

Roma, gli ostacoli per Frattesi

Così adesso l’ostacolo economico forse è l’ultimo dei problemi della Roma per riuscire ad andare a dama in inverno. L’emergenza infortuni e la ricerca dell’Inter di un eventuale sostituto di Frattesi sono i principali ostacoli per il suo trasferimento. Inzaghi chiaramente deve lottare su tre fronti e ha bisogno di un rinforzo in caso di cessione dell’ex Sassuolo, Ricci è il designato per rinforzare l’organico nerazzurro ma difficilmente il Torino lo lascerà andare a metà stagione, soprattutto dopo la rivolta popolare estiva per la cessione last minute di Bellanova che ha compromesso e non poco il lavoro di Vanoli. L’inserimento di Bryan Cristante nella trattativa aiuterebbe sicuramente l’Inter per una questione numerica, non proprio invece per sostituire le caratteristiche del ragazzo nato a Fidene. Inoltre il romanista non potrebbe essere impiegato in questa fase della Champions, quindi contro lo Sparta Praga il 22 gennaio e il Monaco il 29 gennaio (lo stesso discorso per Frattesi nelle prossime gare della Roma in Europa League): eventualmente il discorso potrebbe essere rimandato alla fine del mese.

La formula per arrivare a Frattesi

La Roma in ogni caso continua a lavorare sull’offerta da presentare all’Inter, che non cederà il suo giocatore (se questo chiederà la cessione) per meno di 40-45 milioni di euro. La formula su cui starebbe ragionando Ghisolfi è del prestito oneroso a 10 milioni con l’obbligo di riscatto a 20-25 milioni più ulteriori 10 di bonus, la metà facili, gli altri più complicati. Se potrà soddisfare o meno l’Inter lo si potrà sapere solo se e quando verrà presentata la proposta ufficiale. Nel frattempo la Roma oltre a voler chiudere per Rensch sta osservando con attenzione la situazione legata a Pellegrini, sempre sotto la lente d’ingrandimento del Napoli e di qualche club all’estero. Nonostante la volontà del giocatore di restare nella Capitale fino alla fine della stagione, il club - che non ha intavolato trattative per il rinnovo - sarebbe disposto ad ascoltare offerte. I soldi di una sua eventuale cessione aiuterebbero sia la Roma a prendere Frattesi, sia l’Inter a trovare un sostituto in questa finestra di mercato. La situazione è tutta da monitorare, come quelle in uscita per i giallorossi: Soulé piace al Genoa (e c’è un interesse anche della Fiorentina), Hermoso al Fenerbahce (ma aspetta la Spagna), Shomurodov invece all’Empoli e al Cagliari.