Ranieri blinda Soulé prima del Genoa: "Ci punto, resta". E sul difensore...

ROMA - La Roma, dopo il successo nel derby e il pari ottenuto all'ultimo respiro contro il Bologna, ospita all'Olimpico il Genoa per dare continuità di risultati. Ranieri però in conferenza avvisa tutti: "Il Genoa vince in trasferta, noi no. E Vieira gli ha dato compattezza". Partita complicata, quindi, quella di venerdì sera. Il tecnico giallorosso non vuole "parlare di mercato" ma si lascia sfuggire qualcosa su Soulé e Pellegrini: "Il primo resta con noi, sta migliorando e ci punto. Lorenzo? Onestamente non credo vada via, è una mia sensazione, poi se arrivasse un'offerta e lui fosse contento... Ma vale per lui come per tutti". Di seguito tutta la conferenza stampa di Ranieri.

Conferenza Ranieri, nessuna domanda su Frattesi

Nessuna domanda è stata fatta a Ranieri su Davide Frattesi

Il pensiero di Ranieri sul possesso palla

"La squadra di Claudio Ranieri dovrebbe giocare in avanti. Sto lavorando per immettere le mie convinzioni, a me non piace il possesso palla, soltanto lavorando si riesce a migliorare"

Il punto sulle condizioni di Cristante tra caviglia e mercato

"Sicuramente lo rivedremo in campo, sicuramente ci parlo, i test sono a posto, deve solo aumentare i carichi di lavoro in campo, mi auguro che dalla prossima settimana sia in gruppo": queste le parole di Ranieri su Cristante. Una volta recuperato dall'infortunio alla caviglia Bryan, salvo sorprese, non andrà via dalla Roma

Ranieri: "Non sono contento, vorrei di più"

"Mi aspettavo queste problematiche all'inizio, ma ora si lavora duramente. Vi dico una cosa che può sembrare strana: abbiamo corso più col Como che con la Lazio. Bisogna correre bene, non si deve correre per entusiasmo, ma si deve essere intelligenti in campo. Stiamo facendo sufficientemente bene, vorrei alcune cose in più"

Ranieri: "Spingiamo con troppi uomini"

"Non penso ci sia un problema psicologico in trasferta, penso sia un problema di attenzione. Gli faccio vedere sempre gli errori, anche oggi, e quando spingiamo spingiamo con troppi uomini. Quando cinque attaccano non riescono a capire che due devono stare come sentinelle oltre ai difensori. Abbiamo preso gol subito dopo il pareggio del Bologna e poi abbiamo avuto 5 minuti in cui eravamo morsi dalla tarantola e abbiamo rischiato di prendere il terzo gol. Oggi durante la partitella si parlavano: "Le preventive", sentivo dire, speriamo serva. Le squadre ci giocano sulle nostre ripartenze, io ci giocherei, siamo quelli che ne subiscono di più in Serie A"

Gli obiettivi della Roma: "Non molliamo nessuna competizione"

"L'obiettivo è quello di giocare partita dopo partita, non mi piace promettere più di quello che possiamo fare o prendere in giro i tifosi. Dobbiamo dare un'identità bella, sicura e pratica. Lotteremo su tutti i fronti, ci interessano tutte le competizioni. Lo sport è bellissimo, noi ci stiamo attrezzando per essere competitivi. In 21 giorni abbiamo sette patitte, dovremo essere sul pezzo ogni volta, vanno recuperate energie fisiche e nervose"

Ranieri: "Non parlo di mercato"

"Non parlo di mercato e dei nomi che stanno sui giornali, cerco un giocatore da Roma, per quest'anno e per quello che verrà. Un giocatore, sia a destra, che a sinistra, che possa giocare a quattro o a cinque": Ranieri risponde così in merito alla difesa, nessuna domanda oggi gli è stata fatta su Frattesi

Baldanzi gioca più di Soulé: la spiegazione di Ranieri

"Preferisco in questo momento Baldanzi a Soulé perché lui dà brio quando manca. Ma lui ha fatto lo scorso anno sei mesi di adattamento": il riferimento di Ranieri è chiarissimo. Baldanzi è arrivato a Roma a gennaio dello scorso anno, ha avuto modo di crescere e di lavorare e oggi è più pronto, anche a livello mentale, rispetto a Soulé

La trasferta vietata a Udine: "La società farà qualcosa"

"Cercheremo di fare qualcosa per mandare i tifosi a Udine, la società farà i passi che riterrà opportuno, speriamo che i nostri tifosi possano accompagnarci a Udine". COSA È SUCCESSO

Ranieri su Soulé: "Resta perché io ci credo"

"Credo molto in Soulé, può far parte del futuro della Roma, gli chiedo di essere più pratico e sta migliorando. Resta perché io credo molto in lui": Ranieri blinda Soulé

Ranieri: "Pellegrini via a gennaio? Non credo"

"Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo. Se poi venisse una squadra e lui fosse contento di andare... Ma vale per lui come per tutti, onestamente non credo vada via, ma è una mia sensazione". Claudio Ranieri ha risposto così a precisa domanda sul futuro di Lorenzo Pellegrini. L'addio a gennaio del capitano non è impossibile ma appare difficile. Tutto da capire, invece, quello che succederà a giugno. Il contratto di Pellegrini scade nel 2026.

Ranieri parla del Genoa

"Con un centrocampo a 3 siamo molto più pragmatici, io però chiedo le preventive che non devono far ripartire le punte. Vieira ha dato compattezza e dinamismo al Genoa, dovremo fare una partita di grande intelligenza tattica. Loro vincono fuori casa, noi no". Queste le prime parole di Ranieri in conferenza a Trigoria: il tema delle ripartenze e delle preventive sarà un tema ricorrente di tutta la conferenza stampa.

+++ Ranieri, via alla conferenza stampa +++

Via alla conferenza stampa a Trigoria di Claudio Ranieri

Dybala, oggi scade la clausola

Attesa per capire anche se Ranieri parlerà o meno di Paulo Dybala: oggi scade la clausola presente nel contratto del campione argentino. Se qualcuno dovesse volerlo da mezzanotte dovrà mettersi a trattare con la Roma

Ranieri, attesa per il punto su Frattesi

Attesa per il punto sul mercato di Claudio Ranieri e soprattutto c'è curiosità per capire se e quanto parlerà ancora di Davide Frattesi.

Roma, il programma della squadra prima del Genoa

La Roma, dopo l'allenamento di oggi, tornerà in campo domattina a Trigoria. Venerdì alle 20.45 la partita contro il Genoa all'Olimpico

A che ora parla Ranieri

La conferenza di Ranieri, che presenterà la sfida contro Vieira, è in programma alle ore 13.

