Udinese-Roma, trasferta vietata per i tifosi giallorossi: il comunicato

La notizia era nell'aria, è arrivata anche l'ufficialità dalla prefettura di Udine : per la partita di Serie A tra Udinese e Roma di domenica 26 gennaio (ore 15) è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della Regione Lazio. Questo il comunicato: “La disposizione è stata adottata in esecuzione alla determinazione con la quale il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha indicato che l’incontro è connotato da elevati profili di rischio , in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 5 gennaio in occasione del derby Roma-Lazio ”.

Udinese-Roma, il legame tra le tifoserie

Come nella sfida di Bologna, è stata accolta la richiesta del Casms e la Roma sarà nuovamente punita a causa degli scontri nel derby. È comunque probabile che numerosi giallorossi arriveranno a Udine, come successo a Bologna dove 1500 tifosi non residenti nel Lazio si trovavano nel settore ospiti e molti altri nella città (visto che i soldi per il viaggio e per l'albergo erano ormai stati spesi), senza creare alcun problema ai tifosi avversari o alle forze dell'ordine. Nonostante le parole della prefettura di Udine, la gara al Bluenergy Stadium sembra ancora meno rischiosa rispetto a quella di Bologna: da tempo tra le curve di Udinese e Roma c'è amicizia, rinsaldata lo scorso anno dal malore in campo di Evan N'Dicka, un episodio che ha tenuto col fiato sospeso tutto lo stadio.