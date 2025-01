Pellegrini, addio alla Roma? Le parole di Ranieri lasciano tutto aperto sul mercato

Lorenzo Pellegrini via dalla Roma in questa sessione di mercato? "Tutto è possibile nel mondo del calcio, ma non credo": così Claudio Ranieri, nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Genoa , in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 ha risposto alla domanda relativa proprio alla situazione del capitano che è al centro di alcune voci di mercato.

Esiste ancora la possibilità che Pellegrini possa lasciare la Roma? Questa la domanda posta a Claudio Ranieri, alla quale l'allenatore ha risposto: "Come dico sempre, tutto è possibile nel mondo del calcio. Però non credo. Se dovesse venire una squadra e lui fosse contento di andare... Ma vale per tutti. Onestamente non credo che vada via, ma è una mia sensazione". Lorenzo Pellegrini è stato schierato da titolare nelle ultime due partite della Roma: nel derby contro la Lazio (nel quale ha trovato il gol), e nel pareggio contro il Bologna.