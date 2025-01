Paredes al Boca Juniors, l'ex compagno spinge: "Lo facciamo tornare"

Nel corso della stagione sono state tantissime le voci sul futuro di Leandro Paredes. Con Juric in panchina, sembrava che l'addio alla Roma fosse imminente. Ma l'arrivo di Ranieri ha cambiato le carte in tavola: l'allenatore ha ridato un ruolo centrale all'argentino e ha ammesso senza troppi giri di parole di volerlo anche per il prossimo anno. Intanto però, c'è qualcuno dall'Argentina che spinge ancora per il ritorno del campione del mondo al Boca Juniors.