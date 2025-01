Retroscena Dybala, cosa c'è dietro la frase: "Sogno la Champions con la Roma o..."

Una frase buttata lì, in una diretta con Paredes su Twitch insieme al noto streamer C0ker, che però vuol dire molto altro. Prima i fatti: Paulo Dybala, tra scherzi e aneddotti, dice che sogna "di vincere la Champions con la Roma o con qualunque altra squadra". Parole dette in un contesto scherzoso e ironico ma che in questo momento storico hanno un significato importante. Quale? Occorre fare un passo indietro: da ieri Dybala non ha più la clausola attiva, il che significa che non può più liberarsi autonomamente per 12 milioni. Se mai dovesse andar via sarebbe la Roma e non lui ad avere l'ultima parola. Per gennaio però non se ne parla. Non solo: tra una manciata di partite scatterà il rinnovo automatico fino al 2026 e a questo punto appare inevitabile come la Roma e il suo agente debbano quantomeno provare a sedersi per discutere di un prolungamento con ingaggio spalmato. Perché Paulo il prossimo anno guadagnerà 8 milioni netti. Tanti, forse troppi per una squadra che potrebbe anche non fare le coppe.